Visite surprise et matinale dans un hôtel de Mitspe Ramon (vidéo)

Imaginez la scène, au réveil dans l’un des plus beaux hôtel d’Israël. Un invité très particulier entre par le balcon qui jouxte votre piscine privée.

Il n’est pas rare d’apercevoir des bouquetins lorsque vous déambulez dans les rues de Mitspé Ramon. Mais de là à se réveiller avec un joli spécimen dans votre chambre d’hôtel… c’est assez rare. Pour notre plus grand plaisir, la visite inattendue a été filmée par les hôtes.

Le plus grand Makhtesh (cratère) dans le Néguev se situe dans la chaîne de montagnes du Ramon. Le Makhtesh a une longueur d’environ 40 kilomètres, sa largeur maximale est d’environ 10 kilomètres et ses murs font 200-300 mètres de haut. La flore du Makhtesh est typique des régions désertiques du Néguev, et il y a de nombreux animaux en itinérance, y compris des bouquetins et différents reptiles, tandis que les vautours nichent sur ses falaises.

De nombreux sites intéressants se trouvent à l’intérieur du Makhtesh, tels que Ha-Minsara (la scierie), une colline de grès avec un phénomène géologique rare. Au sommet de la colline se trouvent des blocs de grès exposés en forme de piliers hexagonaux symétriques placés en tas, tout comme des planches de bois dans une menuiserie.