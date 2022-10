Pour la première fois depuis 2009, la ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Orna Barbibai, s’est rendue mardi en Turquie où elle rencontrera à Ankara ses homologues turcs – le ministre de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varnak et le ministre du Commerce Mehmet Moush. Lire la suite sur israelvalley.com