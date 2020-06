Visioconférence avec Franz-Olivier Giesbert : la manipulation de l’information sur Israël

ELNET a eu le plaisir d’organiser le mardi 16 juin, une visioconférence avec le journaliste israélien Ben Dror Yemini. Il est interviewé pendant près d’une heure par Franz-Olivier Giesbert sur son ouvrage « L’Industrie du mensonge », récemment traduit en français.

Ben-Dror Yemini présente une analyse approfondie des nombreuses accusations portées contre Israël dans les médias et le monde universitaire et les réfute une par une dans cet ouvrage qui a fait l’objet de nombreuses recherches et qui nous invite à repenser les causes et les conséquences du conflit israélo-arabe.



Ben-Dror Yemini, qui se définit comme un sioniste de gauche et un croyant de longue date en une solution à deux États, a consacré ces dernières années à analyser les biais et les distorsions anti-israéliens qui sous-tendent le discours antisioniste et anti-israélien contemporain.