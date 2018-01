Ils viennent du monde entier en Israël pour apprendre les exercices antiterroristes

« Israël vient de mettre en pratique un exercice simulant une attaque terroriste avec des pertes massives ». Priorité absolue en Israël : Sauver toute vie des horreurs terroristes !

Comment aborde-t-on la lutte antiterroriste en Israël ? IPRED V, la cinquième conférence internationale dirigée par le ministère de la Santé israélien et la Défense passive, a eu lieu cette semaine, du lundi au mercredi.

Mercredi, le dernier jour de la conférence, un exercice à grande échelle a eu lieu simulant un méga accident de masse dans un stade impliquant plusieurs terroristes, fusillades, coups de couteau et explosifs etc.

Sous la houlette du personnel de Magen David Adom (MDA), de faire montre de ses douzaines d’ambulanciers paramédicaux, de ses unités mobiles de soins intensifs, de ses medi-cycles, des mini-MERV, des jeeps, un hélicoptère et plus encore. Les forces du MDA ont opéré en coopération avec des représentants du ministère de la Santé, de la municipalité de Petah Tikva, de l’hôpital Beilinson et de toutes les forces de sécurité, forces de secours et forces nationales d’urgence y compris la Défense passive, la police israélienne.

À la fin de l’exercice, les participants à la conférence venus du monde entier ont visité la scène et ont été plus particulièrement impressionnés par le véhicule de commandement de district de MDA aux technologies extraordinairement d’avant-garde !

Ils condamnent puis comprennent

« La conférence visait à promouvoir l’échange de connaissances et à renforcer la préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes » peut-on lire. Voilà qui est fait et confirme l’adage qu’un homme averti en vaut deux !

Mais pour ce faire, il ne suffit pas de philosopher sur la condition humaine, le droit à la différence, le concept d’innocenter toutes minorités même des plus extrémistes, sous le prétexte fallacieux qu’elles ne représentent pas la majorité. Autant de réflexions utopiques, des plus honorables certes, mais qui ne vaudront jamais un bon entrainement bien concret pour se bien défendre !

Ainsi comme rapportée par le site internet d’Arutz Sheva la réponse d’Israël face aux aléas du terrorisme le plus virulent : l’annonce d’exercices entraînements, décision pragmatique, rassurante autant qu’utile que l’Europe, après l’avoir condamnée fera sienne comme toujours avec un temps de retard….