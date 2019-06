Vieille ville: importante inauguration dimanche

Un tunnel d’accès au Mont du Temple creusé sous le quartier de Shiloa’h (Silwan) sera inauguré dimanche en présence de ministres et des dirigeants de l’association El’ad, qui oeuvre pour renforcer le lien entre le peuple juif et la Vieille ville de Jérusalem et particulièrement la Ville de David. Le tunnel portera le nom évocateur de « Voie des Pèlerins » car il s’agit d’une reproduction de l’itinéraire principal qu’empruntaient les juifs d’Erets Israël mais aussi de diaspora pour se rendre au Temple il y a plus de vingt siècles lors des trois fêtes de pèlerinage.Lire la suite sur lphinfo.com