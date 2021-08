Vie marine: « Découverte remarquable en Israël »

Des biologistes israéliens ont fait une découverte dans les eaux profondes de la région de Tel Aviv – ils ont trouvé une nurserie de requins avec des centaines de jeunes poissons prédateurs et des centaines de capsules d’œufs sur le fond marin.

La semaine dernière, des scientifiques des universités de Haïfa et de Beersheba et de l’Institut d’océanographie ont fait part de leur découverte, qu’ils ont qualifiée de « découverte la plus remarquable de l’histoire de la vie marine en Israël ».Lire la suite sur jforum.fr