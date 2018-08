Le long des côtes israéliennes, un trésor millénaire sommeille quelques kilomètres à peine sous la surface de l’eau. De la cité romaine de Césarée, on connaît surtout le théâtre et l’aqueduc, mais si on suit les jetées en ruines du port antique, la Méditerranée vous permettra de remontrer le temps……Détails et Vidéos…….