VIDEO | Un documentariste est catégorique sur le passé de l’avocat Vergès : “Il était avec les terroristes palestiniens les plus sanguinaires”

Un réalisateur-documentariste suisse, Barbet Schroeder, affirme de façon catégorique que le sulfureux avocat franco-algérien, Jacques Vergès, mort en 2013, a passé plusieurs années auprès des pires terroristes palestiniens. Entre 1970 et 1978, Maître Vergès avait complètement disparu.

“Il était avec Wadie Haddad (terroriste du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP), ndlr), il était avec les Palestiniens les plus sanguinaires et les plus intelligents. Et le jour où Wadie Haddad est mort, deux jours après il était à Paris”, a affirmé Barbet Schroeder dans l’émission “Clique” présentée par Mouloud Achour. Lire la suite sur lemondejuif.info