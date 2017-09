Vidéo : Trois agents de sécurité ont été attaqués à l’hôpital d’Ichilov !

Cinq individus ont attaqué des agents de sécurité à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv jeudi soir, vers 3 heures du matin. L’incident a commencé dans la salle d’urgence, lorsqu’un patient connu du personnel de l’hôpital dont la famille avait menacé des médecins dans le passé a tenté de voler un téléphone d’une infirmière à l’hôpital……Détails et vidéo………

Trente minutes plus tard, apparemment après que l’individu ait appelé ses amis, une voiture est arrivée à Ichilov et cinq hommes en sont sortis et ont commencé à attaquer les gardes de sécurité.

Trois agents ont été blessés.

Ils souffrent de dents cassées, de bleus au visage et au corps, de fractures.

Au cours des dernières heures, la police a mené une chasse à l’homme contre les suspects.

Le patient qui a tenté de voler le télephone et son père, qui l’a accompagné dans le service des urgences, ont été arrêtés.

Source Koide9enisrael