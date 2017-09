VIDEO – TERRORISME : une députée melenchoniste minimise le rôle de l’islam… et dénonce la violence dans la Torah

La députée France insoumise, Danièle Obono, proche du Parti des indigènes de la République (PIR), un groupuscule antisémite et antisioniste, a protesté contre l’autorisation faite aux préfets de pouvoir fermer administrativement des lieux de culte si ces derniers provoquent des actes de terrorisme ou en font la propagande, en accusant certains passages de la Bible d’inciter à la violence.

“Il y a des idées extrêmement violentes dans les livres de n’importe quelle religion”, a-t-elle déclaré à l’Assemblée lors de l’examen du projet de loi antiterroriste.

“Je cite : Maintenant, va les attaquer et voue-les moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et âne”, a-t-elle poursuivi, citant un verset du Livre du Prophète Samuel. Regardez :