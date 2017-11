VIDEO | Terrible révélation : “Les terroristes du Bataclan disaient, avant de tuer : ‘tiens espèce de sale juif’ !”

C’était il y a deux ans. Ce 13 novembre 2017, la France se souvient des victimes des attentats de 2015, au cours d’une journée marquée par plusieurs cérémonies et hommages. Emmanuel Macron se rend sur les lieux des six attaques perpétrées à Saint-Denis et Paris, qui avaient fait 130 morts et des centaines de blessés. Alain Marsaud, ancien chef du service central de lutte antiterroriste au parquet de Paris, passait le Grand Oral des GG. Pour lui, il faut s’inquiéter de la recrudescence des actes antisémites en France. Lire la suite sur lemondejuif.info