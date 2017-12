La vidéo qui fait scandale en Israël: des gazaouis passent la barrière

Ces jeunes de Gaza se sont filmés en train de forcer la barrière de sécurité entourant la bande de Gaza. Ils pénètrent sans encombre en territoire israélien sans provoquer l’intervention de Tsahal.

La scène se prolonge durant plusieurs minutes. Les jeunes gazaouis qui viennent de fracturer une porte de la barrière de sécurité crient des slogans contre les Juifs (et non contre Israël). A la fin de la séquence, on les voit courir. Peut-être ont-ils aperçu les forces de l’ordre israélienne ?

La diffusion de cette vidéo sur YouTube a provoqué une onde de choc en Israël. Les uns se demandant ce qu’il se serait passé si, à la place de ces jeunes, des terroristes du Hamas avaient été là. D’autres s’interrogent sur l’efficacité de cette clôture censée être « intelligente » et sur la réactivité de Tsahal.

« Est-il si facile de pénétrer sur notre sol depuis la bande de Gaza ? », questionne un internaute. « Où sont les patrouilles de Tsahal, pourquoi n’est-on pas informé d’un tel échec par voie de presse et qu’en pense le porte-parole de Tsahal ? », demande un autre.

Un incident qui était sous contrôle ?

Au sein de l’appareil sécuritaire, on se borne à indiquer que les leçons de cet échec seront tirées et que l’armée n’a pas vocation à ouvrir le feu sur des enfants.

Il semblerait que l’incident ait été repéré par les caméras de surveillance israéliennes mais qu’en tout état de cause, les fauteurs de trouble n’avaient pas l’intention de tenter une infiltration. Une patrouille a immédiatement été dépêchée sur les lieux. C’est précisément son apparition qui a vraisemblablement provoqué la fuite des jeunes gazaouis.