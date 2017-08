(Vidéo) Premier test concluant pour le train Tel-Aviv- Jérusalem en 28 mn

Voici les premières images du test réalisé par la compagnie ferroviaire israélienne sur la ligne Tel-Aviv Jérusalem. Une locomotive et des wagons chargés à blocs ont pu tester la solidité des structures sur toute la ligne.

Les chantiers ont été pharaoniques pour un coût estimé à 7,5 milliards de shekels (1,7 milliard d’euros). Le terminal à Jérusalem se situe à 80 mètres sous la terre, placé pratiquement au-dessous de l’actuelle station centrale des autobus. Une station qui servira également d’abri géant à la population en cas de guerre.

Le pont le plus long s’étend sur 1 250 mètres près de l’intersection de Latroun et le plus haut se situe à une centaine de mètres au-dessus de la terre ferme à l’entrée de Jérusalem. La longueur cumulée des tunnels est d’environ 20 kilomètres. Chaque année, c’est près de 10 millions de voyageurs qui emprunteront cette liaison et gagneront ainsi de précieuses minutes sur leur temps de trajet. S’il faut aujourd’hui plus d’une heure pour relier les deux villes en voiture et un peu plus en autobus (sans compter les nombreux embouteillages), à partir de 2018, le train express direct assurera la navette en 28 mn seulement 4 fois/heure. Pour les trains qui feront un petit crochet vers l’aéroport Ben-Gourion, il faudra compter 2 mn supplémentaires soit, 30 mn au total.

« La prochaine fois que vous verrez un embouteillage sur l’étroite autoroute menant à Jérusalem, dites-vous que ce cauchemar est bientôt fini », a ironisé Doudi Amsellem, le président de la commission de l’Intérieur à la Knesset.