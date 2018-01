VIDEO | Polémique : le JT de France 2 diffuse une blague douteuse sur les Juifs et la Shoah

Le journal télévisé de France 2, dans son édition du 20h, a diffusé vendredi un extrait d’un sketch de l’humoriste belge Laura Laune au cours duquel elle fait une blague sur les Juifs et la Shoah.

“Quel est le point commun entre un juif et les baskets ? – On en trouve plus en 39 qu’en 45”, explique à ses spectateurs la gagnante de la saison 12 de “La France a un incroyable talent”.

“Cette blague épouvantable me dérangerait moins si j’ignorais que Tex pour une blague bien moins atroce n’avait été viré comme un malpropre par le tandem Schiappa -Ernotte . L’humour noir sélectif tue l’humour noir. Ce service public m’écœure publiquement @francelibretv“, a fustigé sur Twitter l’avocat Gilles-William Goldnadel. Lire la suite sur lemondejuif.info