VIDEO | “On n’est pas couché” : Christine Angot met la honte à un acteur transgenre antisémite

La chroniqueuse de l’émission de France 2 “On n’est pas couché”, Christine Angot, a mis dans l’embarras un des invités de la soirée en lui rappelant ses propos honteux sur la Shoah publiés dans une tribune en 2016 dans laquelle il prenait la défense de l’antisémite Houria Bouteldja du Parti des indigènes de la République (PIR).

“En 2016 vous avez écrit une tribune dans Libération en défense d’Houria Bouteldja qui avait écrit un livre Les Blancs, les Juifs et nous, et je cite juste une phrase dans cette tribune, vous disiez : Elle interroge sur l’extermination des Juifs d’Europe et son instrumentalisation par le projet sioniste depuis le monde colonisé”, a-t-elle rappelé à l’acteur transgenre Océane venu faire la promotion de la pièce de théâtre “Justice” sur le plateau de l’émission.Lire la suite sur lemondejuif.info