(Vidéo) Ne venez pas en Israël !

Ne venez pas en Israël…Vous pourriez ne jamais vouloir en partir. Tel est le message d’une nouvelle vidéo non gouvernementale.

Elle montre certains préjugés que peuvent avoir les gens contre Israël et prouve à quel point ils sont infondés. La vidéo a déjà été visionnée plus de quatre millions de fois sur Facebook.

Les auteurs de cette vidéo sont deux étudiants de l’université IDC d’Herzliya. Noy Leyb (26 ans) et Maya Gilady (21 ans), nés respectivement au Canada et aux Etats-Unis, ont décidé de s’installer en Israël. „Cette vidéo fait partie d’un atelier de l’université“ a expliqué Noy Leyb. „Le projet consiste à faire de la publicité pour Israël et à influencer positivement des gens dans le monde entier, car les sources officielles ne sont pas particulièrement performantes dans ce domaine“.

«Avec cette vidéo, nous voulons contacter des gens vivant hors d’Israël. Même s’ils décident de ne pas venir chez nous, nous souhaitons qu’ils sachent au moins que les Israéliens sont de bonnes personnes, contrairement à la perception souvent négative qu’ils peuvent avoir sur notre pays“ a ajouté Noy Leyb.

Source: Israël Suisse