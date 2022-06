Vidéo : Michel Fugain clôture son concert avec l’hymne israélien

Le chanteur et compositeur français Michel Fugain, 80 ans, a clôturé mercredi son concert en Israël avec la Hatikva, l’hymne national israélien.

#MichelFugain grand amoureux d’Israël termine son concert fête de la musique à Tel Aviv sur l’air de l’hymne National, la Hatikva (l’espoir) pic.twitter.com/B0E6KxSc3W — E. David Benaym (@benaym) June 21, 2022

Magnifique célébration de la Fête de la musique, hier à Tel Aviv, avec Michel #Fugain et sa « Bandapart ». Une « belle histoire » de 50 ans, bravo l’artiste ! Et merci à Dan Lewkowicz, infatigable producteur de spectacles de grande qualité ! pic.twitter.com/jQBf3gXCrI — La France en Israël (@franceenisrael) June 22, 2022

Grand amoureux d’Israël, Michel Fugain n’hésite pas régulièrement à le prouver en actes et paroles.

Fin mai, le chanteur a fait passer un message limpide au mouvement antijuif BDS qui prône un boycott total d’Israël. Interrogé par la journaliste israélienne Neria Kraus de la chaîne israélienne 13, l’artiste a fait un doigt d’honneur pour exprimer son dégout de ce groupuscule antisémite.

En 2015 déjà, Michel Fugain avait clashé une animatrice anti-israélienne des Grandes Gueules de RMC.

En 2018, le chanteur avait clamé son amour d’Israël. « Maintenant, quand on me parlera d’Israël et de Tsahal je vais rectifier des choses », avait-il expliqué.