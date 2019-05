Vidéo : message poignant du président Trump à l’occasion de Yom Hashoah

Le président américain a adressé un message filmé au peuple juif à l’occasion de Yom Hashoah.

Rarement, un président américain n’aura prononcé des paroles aussi justes et fortes sur la Shoah et exprimé son amour et son admiration envers le peuple juif. Le président a notamment appelé à lutter sans merci contre l’antisémitisme et contre « les régimes qui appellent à la destruction de l’Etat d’Israël ».Lire la suite sur lphinfo.com