VIDEO | Marine Le Pen sur RMC : “Il faut dire les choses : l’antisémitisme est aujourd’hui proféré par le fondamentalisme islamiste”

La présidente du Rassemblement national (RN, ex FN), Marine Le Pen, a dénoncé jeudi une montée de l’antisémitisme en France dû au fondamentalisme islamiste.

“Il y a un développement spectaculaire en France de la violence gratuite, c’est-à-dire la violence non crapuleuse. On frappe, on tue, sans aucune raison, et ça c’est une dérive de notre société qui est extrêmement inquiétante”, a-t-elle dénoncé sur RMC.

“Il faut dire les choses : l’antisémitisme est aujourd’hui proféré par le fondamentalisme islamiste, idéologie haineuse, qui se développe et prend des quartiers entiers, voire des villes entières dans notre pays.” #BourdinDirect — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 27 septembre 2018

