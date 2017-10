Vidéo : L’Israélienne Gal Gadot s’adresse aux fans Japonais !

Batman et Wonder Woman s’apprêtent à sauver le monde encore une fois dans Justice League avec l’aide de nouveaux super-héros. En attendant de nouvelles images, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller ont présenté leurs personnages dans une vidéo destinée au Japon……Détails et vidéos…….



Ben Affleck et Gal Gadot, déjà présents dans Batman V Superman, ont partagé leurs impressions sur leurs personnages : « dans Justice League, nous voyons l’évolution d’un nouveau Batman. Inspiré par le sacrifice de Superman, c’est un personnage qui a avancé. Il passe du justicier solitaire au recruteur et leader », explique Ben Affleck.

L’interprète de Diana Prince ajoute que « Wonder Woman a déjà établi une relation avec Batman. D’une certaine manière, ils se complètent parfaitement en tant que partenaires ».