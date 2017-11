Vidéo : L’épouse de Manuel Valls a fondu en larmes après un concert de violon en Israël….

Invitée à Tel-Aviv à venir jouer du violon, Anne Gravoin, l’épouse de Manuel Valls, a fondu en larmes à l’issue de son concert. L’Express nous apprend, ce mercredi 8 novembre, que la célèbre violoniste a été conviée le 29 octobre dernier par le producteur Benny Boret à jouer lors de son spectacle Le Violon de mon père, un instrument de musique à l’histoire incroyable…….Détails et Video……..



Jeté du convoi par un déporté lors du trajet qui conduisait Henry Boret vers le camp d’internement de Drancy, il a alors été retrouvé par un cheminot puis restauré par le maître luthier Amnon Weinstein.

Avant son concert, Anne Gravoin et Manuel Valls se sont recueillis au musée de l’Holocauste de Yad Vashem suivis par une équipe de tournage, nous apprend L’Express.

Le réalisateur du futur documentaire sur la famille de l’épouse de l’ancien Premier ministre leur a alors transmis des documents.

« Elle y a appris que son grand-père maternel, un médecin juif moldave exilé à Montauban, où elle est née, a été contraint par les dénonciations à s’exiler en Suisse avec sa fille.

Ou qu’une grande partie des oncles, tantes et cousins de sa mère a été exterminée par les Roumains, à Kichinev, en Bessarabie », peut-on lire dans les colonnes de l’hebdomadaire.

Après son concert, en larmes, Anne Gravoin a évoqué le souvenir « d’une famille qui a, en partie, disparu et qu’elle découvre jour après jour ».

