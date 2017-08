[Vidéo] Le premier Dreamliner d’El Al a atterri en Israël

L’ambassadeur américain David Friedman a accueilli le premier Dreamliner d’El Al en Israël.

Le premier avion Dreamliner d’El Al, un Boeing 787-9, a atterri mercredi matin à l’aéroport de Ben Gurion à Tel-Aviv après un vol de 14 heures depuis Washington. Des milliers de personnes et plusieurs personnalités dont l’ambassadeur américain David Friedman étaient présentes lors de la cérémonie spéciale qui a eu lieu pour saluer le nouvel avion qui volera vers l’Europe en septembre prochain et commencera progressivement à parcourir les longues distances vers l’Amérique du Nord et l’Extrême-Orient en octobre.