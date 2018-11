[Vidéo] L’armée israélienne détruit le quartier général du Hamas à Gaza

Tsahal a riposté aux tirs de plus de 400 roquettes palestiniennes de ces dernières vingt quatre heures. Trois Palestiniens ont été tués et neuf autres blessés. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd puisque les avions de combat, les hélicoptères d’attaque et les chars de l’armée israélienne ont pris pour cible plus de 70 positions militaires du Hamas et du Jihad islamique palestinien dans toute la bande de Gaza , a indiqué l’armée.Lire la suite sur tel-avivre.com