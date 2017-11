Vidéo : L’arbitre Tunisien boycotteur accueilli en héros à l’aéroport de Tunis !

Rappelez-vous, en début de semaine, Koide9enisrael avait publié un article concernant un arbitre Tunisien qui avait refusé d’arbitrer un combat auquel participait un Israélien, lors du championnat du monde junior de Tenerife, en Espagne…..Détails……



Il avait bien heureusement été immédiatement suspendu de la compétition.

Et bien cet arbitre, Mohamed Ali Cherif, est rentré chez lui, en Tunisie.

Cependant, lors de son arrivée à l’aéroport de Tunis Carthage, il a été accueilli sous un tonnerre d’ applaudissements, plus d’une centaine d’individus étaient venus le féliciter pour son comportement anti-sportif.

Certains brandissaient le drapeau palestinien associé au drapeau du FPLP, normal quand on sait que les palestiniens sooutiennent dans leur grande majorité le terrorisme. Lire la suite sur koide9enisrael