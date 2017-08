Vidéo : La vallée de la Hula reçoit les premiers oiseaux migrateurs de l’année….

La première vague d’arrivée d’oiseaux migrateurs a été observée au cours de ces derniers jours dans la vallée de la Hula, au nord du lac de Tibériade où ceux-ci s’arrêtent chaque année sur leur route en direction de l’hémisphère sud……Détails et vidéo……..

Parmi les espèces présentes, on peut observer des pélicans, des aigles, des canards, des hérons et de nombreux autres oiseaux.

Toute personne qui souhaite observer ces oiseaux doivent arriver sur place tôt le matin ou l’après-midi.

Cette semaine, plus de 500 Cigognes sont également arrivées, ainsi que des hirondelles, quelques martin-pêcheurs nains, des hérons cendrés etc…..

Rappelons qu’il est possible de se rendre dans la région afin d’observer se spectacle merveilleux, la route la plus simple pour s’y rendre est d’empreinter la route 90 (en direction de Kyriat Shmona, voir la carte ne bas de la page).

