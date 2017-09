(Vidéo) Iran, Corée du nord, Syrie, période messianique…qu’en dit la kabbale ?

Le thème de la soirée était « La gueoula ». Voici un extrait de cette conférence. Le rav Ishay cite les enseignements d’un kabbaliste, le rav Moshé Aaron Hacohen qui évoque les écrits du Zohar. Le Zohar traite du plus haut degré d’interprétation et de compréhension des sujets

théologiques. C’est le livre central de la Kabbale. Le Zohar, curieusement rapporte une situation géopolitique très similaire à celle que nous vivons actuellement.

Qui est l’auteur du Zohar ?

D’après la tradition le Zohar est le recueil des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yohai, un Tana, c’est à dire un des maitres de la Michna qui a vécu en Galillée entre la fin du 1er siècle et le 2e siècle de notre ère. Rabbi Shimon Bar Yo’hai était le disciple de Rabbi Akiva l’un des plus grand personnages de la Michnah et du Talmud. Il a rédigé en partie le Zohar en compagnie de son fils Rabbi Eléazar, dans une grotte où ils s’étaient réfugiés pendant 13 ans pour échapper aux persécutions du pouvoir romain. Tous les grands maîtres de la Cabale de Safed au Maroc en passant par l’Irak, la Syrie, la Turquie, la Grèce et jusqu’en France se sont abreuvés à la source de ce livre pour élaborer leur enseignement.