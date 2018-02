VIDEO | Haine du Juif et du Musulman en France : l’émission “On n’est pas couché” de France 2 fait la promotion de l’interdiction de l’abattage rituel casher et halal

L’ancien journaliste Allain Bougrain-Dubourg s’est livré samedi soir sur France 2, dans l’émission “On n’est pas couché”, a de vives critiques contre l’abattage rituel casher et halal.

"La viande halal et casher il n'y pas de traçabilité. Sur un yaourt on a tous les éléments qui composent le yaourt, alors qu'il n'y a rien de tel sur la viande halal et casher", explique t-il aux téléspectateurs.