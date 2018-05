VIDEO | Haine d’Israël au Festival de Cannes : honteux, une actrice dénonce la “répression israélienne” à Gaza sur le tapis rouge

L’actrice franco-libanaise Manal Issa a hissé une pancarte demandant “l’arrêt de l’attaque sur Gaza” lors de la montée des marches du film “Solo”, mardi soir.

L’actrice a profité de sa montée des marches et de son passage devant les photographes, mardi, pour déployer une pancarte en faveur des Gazaouis. “Stop the Attack on Gaza” – “Arrêtez l’attaque sur Gaza” – pouvait-on lire sur cette affiche blanche au texte rouge.Lire la suite sur lemondejuif.info