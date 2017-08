Vidéo : Encore une preuve pour les sceptiques. Un fabuleux trésor en or découvert près du Kotel

Des fouilles au pied du Mont du Temple, qui ont été menées cet été, Eilat Mazar, archéologue de l’université Hébraïque de Jérusalem, a découvert deux sacs antiques contenant trente-six pièces d’or, des bijoux d’or et d’argent, et un médaillon en or avec le symbole de la ménorah gravé.

Vidéo sur des commentaires de Gil Perez, guide et spécialiste de l’histoire d’Israël.