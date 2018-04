VIDEO | En France, des Juifs sont abattus pour “venger les Palestiniens”, ce député l’oublie : “Toute critique d’Israël aujourd’hui devient de l’antisémitisme, il faut arrêter”

Le député antisioniste Eric Coquerel (La France Insoumise) a estimé mardi qu’il y a autant de passages haineux dans la Torah et la Bible que dans le Coran.

Dans tous les textes religieux on va en trouver des vertes et des pas mûres en terme de choses qui ont été maintenues depuis des millénaires et qui aujourd’hui prennent une connotation vraiment dramatique, a déclaré l’élu sur LCI en réaction au manifeste contre l’antisémitisme musulman signé par 300 personnalités qui dénoncent des passages haineux dans le Coran.Lire la suite sur lemondejuif.info