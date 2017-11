[Vidéo] Deux médecins, l’un Musulman, l’autre Juif, prient ensemble dans la même pièce à Jérusalem

Jeudi soir, deux médecins volontaires de l’unité d’urgence United Hatzalah ont prié ensemble pendant leur pause dans la salle de repos…..

Les deux urgentistes travaillent côte à côte pour sauver les vies d’hommes et de femmes de tous les horizons en Israël. Leur proximité leur a permis de se sentir assez à l’aise pour prier ensemble dans la même pièce et en même temps. Ce n’est pas quelque chose que vous verrez tous les jours, mais c’est quelque chose qui se passe tous les jours au siège de United Hatzalah et dans d’autres endroits en Israël. Lire la suite sur tel-avivre.com