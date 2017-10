[Vidéo] Des Arabes vandalisent un bus de la compagnie Egged dans le nord d’Israël

Trois Arabes du village de Turan, dans le nord d’Israël, se sont rendus à la police samedi soir, après avoir été filmés en train de vandaliser un bus d’Egged près de la jonction de Golani dans le nord d’Israël mercredi dernier.

Trois suspects ont bloqué un bus Egged mercredi dernier sur la route 77. D’un véhicule commercial sont sorties trois individus qui ont endommagé l’autobus avec des pierres et des barres de fer. Une plainte a été déposée et des mesures ont été prises pour identifier et localiser les suspects. Mais hier, vers minuit, les trois hommes âgés de 22, 18 et 44 ans, apprenants qu’ils avaient été filmés se sont rendus à la police. Ils ont été transférés ce matin au tribunal de première instance de Nazareth pour une demande de prolongation d’arrestation. Lire la suite sur tel-avivre.com