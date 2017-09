Vidéo : Découvrez l’Unité d’élite de l’Israel Air Force : La Shaldag……

L’Unité de Tsahal appelée Shaldag (également connu sous le nom d’unité 5101), est une unité d’élite dépendant de l’Israel Air Force qui a été fondée en 1974, à la suite de la guerre de Kippour, par Muki Betser, un vétéran de Sayeret Matkal qui a amené dans la nouvelle unité plusieurs anciens combattants de Matkal avec lui……Détails et vidéo……..

Initialement créée en tant qu’unité de réserve de Sayeret Matkal, elle a été transférée par la suite à l’IAF.

La mission de Shaldag est de se déployer dans des environnements hostiles dans le plus grand secret, afin de mener des recherches spéciales, établir des zones d’assaut ou des aérodromes de campagne, en effectuant simultanément des actions de contrôle du trafic aérien et de commando.

Shaldag opère à partir de la base aérienne de Palmachim, dans le centre du pays.

Ses soldats sont équipés de fusils d’assaut M16 ou M4A1 et de lance-grenades M203.

Pour certaines missions, ils peuvent également s’équiper de Glock 17 et 19 ainsi que de fusils Sniper Mauser SR 82/66.

Les membres de l’unité Shaldag sont les soldats qui effectuent la plus longue formation parmi l’ensemble des unités de Tsahal, celle-ci dure 22 mois !