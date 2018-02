Vidéo émouvante de Tsahal: Les survivants de la Shoah présentent leur descendance

A l’occasion de la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, Tsahal a diffusé une vidéo émouvante dans laquelle des survivants de la Shoah présentent l’un de leurs descendants.

Les survivants et leurs descendants. Instituée à l’initiative des ministres de l’Éducation des États membres du Conseil de l’Europe et suivie par l’Organisation des Nations-Unies est célébrée chaque année, le 27 janvier, à la date d’anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz.

Elle vise notamment à encourager les États à promouvoir des projets éducatifs et à protéger les lieux de mémoire liés à la Shoah.