Vidéo : Corbyn défend la diversité… mais sans les Juifs

Déjà en délicatesse avec la communauté juive, le chef du parti travailliste britannique a vraiment du mal à convaincre sur cette question.

Une vidéo (ci-dessous), publiée par le chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn sur Twitter défend la cause de la diversité. On y trouve ceux qui «portent un hijab, un turban, une croix» et sont «noirs, blancs ou asiatiques»… Mais les Juifs ne sont ni vus ni mentionnés .