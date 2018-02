Vidéo: Un conducteur tente d’écraser deux juifs à Anvers

Anvers. L’incident s’est produit samedi matin alors que l’homme et l’enfant se rendaient à la synagogue et ont été filmés par des cameras de sécurité.

Les images montrent une Seat Ibiza noire qui dérape brusquement en accélérant sur Isabellalei, une rue centrale d’Anvers. Le véhicule se dirige ensuite vers la victime et un garçon, qui est le fils de l’homme en question.

On voit la voiture croiser une piste cyclable, en accélérant. La voiture grimpe alors sur le trottoir alors que les deux victimes y marchent, les incitants à sauter vers la façade des bâtiments pour se protéger.

La voiture retourne ensuite sur la route. On voit le père courant derrière la voiture qui prend la fuite.

Des témoins ont rapporté que le conducteur a des origines étrangères. Bien qu’aucune information officielle ne soit parue sur le terroriste présumé, le radiodiffuseur public d’Israël, Kan News, a rapporté que le conducteur était d’origine musulmane.

Le suspect a été retrouvé grâce aux images vidéo montrant sa plaque d’immatriculation. Il doit être inculpé ce dimanche pour des soupçons de tentative d’homicide involontaire.

An Arab tried and threatened to run over a Jweish father and son in Antwerp this morning, the driver was arrested pic.twitter.com/TpsJXl0LZC

