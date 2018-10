Vidéo choc: 4 individus ont été arrêtés pour 2 vols à main armée….

Un acte d’inculpation a été déposé lundi devant le tribunal de première instance de Hadera contre quatre individus soupconnés de vols à main armée, dans les stations-service de Givat Olga et d’Ashkelon. Le 24 septembre, trois résidents de Hadera et un habitant d’Ashkelon sont arrivés à la station-service et ont frappé puis poignardé le vendeur de la station……..Détails et Vidéo (attention, images violentes)…….Lire la suite sur koide9enisrael