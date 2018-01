VIDEO | Ce 15 janvier, Martin Luther King aurait eu 89 ans : “Je vois Israël comme un exemple merveilleux de ce qui peut être fait”

En ce lundi 15 janvier, Martin Luther King aurait eu 89 ans. L’occasion pour Le Monde Juif .info de vous faire découvrir ou redécouvrir une vidéo où le célèbre pasteur prend la défense de l’Etat d’Israël.

“La paix pour Israël signifie la sécurité, et nous devons soutenir de toutes nos forces son droit à exister, son intégrité territoriale. Je vois Israël, et n’hésite pas à le dire, comme l’un des plus grands avant-postes de la démocratie dans le monde, et un exemple merveilleux de ce qui peut être fait, de comment une terre désertique peut être transformée en un oasis de fraternité et de démocratie. La paix pour Israël signifie la sécurité, et cette sécurité doit être une réalité.” Lire la suite sur lemondejuif.info