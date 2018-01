VIDEO – BANDE ANNONCE FAUDA : la série israélienne explosive sort enfin en coffret DVD le 10 janvier

Une unité d’élite israélienne opère sous couverture dans les “territoires disputés” et élimine “La Panthère”, l’un des terroristes les plus dangereux de la planète. Quelques années plus tard, les services secrets reçoivent une information capitale : “La Panthère” est toujours en vie. Ex-infiltré, Doron Kabilio va reprendre du service pour débusquer son pire ennemi. Une lutte à mort entre l’unité antiterroriste israélienne et “La Panthère” va alors commencer.