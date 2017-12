Victoria Hanna : Vous n’avez jamais entendu l’hébreu ainsi

(Vidéo) Chantez l’alphabet avec Victoria Hanna et vous épaterez tous vos amis !

Ce n’est peut-être pas vous, pas plus que l’alphabet hébreu qui les auraient étonnés, (plus jouissif encore), qui auraient cloué le bec de vos ennemi(e)s, ( !), mais Victoria soi-même que l’on retrouve à l’honneur en pleine page du site du Ministère des affaires étrangères d’Israël. Un article dithyrambique titré : Hanna, un phénomène web israélien.

Et de poursuivre : « Elle a attiré l’attention internationale pour son utilisation non conventionnelle de l’alphabet hébreu et des textes anciens, des sons du Moyen-Orient et du hip-hop contemporain. Cette combinaison unique résulte en des chansons fascinantes que vous aurez plaisir à répéter toute la journée. »

Vrai ? Faux ?

Le mieux est encore de vous faire une idée vous-mêmes…

Alors exacts ou pas ?

Cette musique, cette voix, cette interprétation n’ont rien à voir avec ce que vous avez déjà entendu. »

Mais ne vous l’avais-je pas dit ?.