Victoire du père d’une des victimes du Bataclan : Le concert du rappeur Médine est reporté au Zénith

Les concerts de Médine prévus les 19 et 20 octobre au Bataclan, objets d’une intense polémique, sont annulés et reportés au 9 février 2019 au Zénith, ont annoncé le rappeur et la salle de concerts touchée en novembre 2015 par une attaque jihadiste.

“Par respect des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et de leurs familles, (…) Médine et Le Bataclan ont décidé, dans une volonté d’apaisement, que les concerts initialement prévus au Bataclan, les 19 et 20 octobre 2018, soient reportés dans une autre salle Parisienne”, a indiqué le Bataclan dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info