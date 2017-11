Victoire diplomatique écrasante d’Israël : l’ONU adopte une résolution israélienne sur l’agriculture

L’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté mardi à une écrasante majorité une résolution israélienne en faveur de l’utilisation des technologies agricoles au service du développement durable.

Adopté par 141 voix pour, 1 voix contre (République arabe syrienne) et 34 abstentions, ce texte exhorte les États Membres, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées à redoubler d’efforts pour améliorer la conception de technologies agricoles durables, ainsi que leur transfert et leur diffusion, selon des modalités arrêtées d’un commun accord, dans les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA). Lire la suite sur lemondejuif.info