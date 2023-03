Vers un assouplissement? Rotman propose une autre composition de la commission de nomination des juges

Le député et président de la commission des Lois, Simha Rotman, a proposé ce matin ce qui pourrait être le début d’un assouplissement de la réforme judiciaire.

Il a posé sur la table de la commission des Lois, une nouvelle proposition pour la commission de nomination des juges. D’après celle-ci, deux commissions seraient créées au lieu d’une: la première pour nommer les juges de la Cour suprême, la seconde pour nommer ceux des juridictions plus petites – tribunal de district et tribunal judiciaire.Lire la suite sur lphinfo.com