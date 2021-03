Le ministère des Transports a annoncé lundi qu’il met en action le projet ferroviaire qui reliera dans le futur Haïfa au Golfe persique. Il s’agit d’un projet qui avait été imaginé et initié par Israël Katz lorsqu’il était titulaire de ce ministère, et qu’il avait poussé en avant durant la période où il était aux Affaires étrangères et aux Renseignements Lire la suite sur lphinfo.com