On ne présente plus Véronique Genest, comédienne à succès, personnalité hors du commun et fervente défenseur d’Israël, envers et contre tous. Nous la retrouvons cet été parce qu’elle s’est mise en tête d’apprendre l’hébreu. En participant à une des émissions d”’A cours d’hébreu”, elle a officialisé ce projet et nous a rendus curieux. Qu’est-ce qui […]Lire la suite sur lphinfo.com