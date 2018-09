Les bateaux de la « flottille à Gaza », confisqués il y a un mois, seront vendus aux enchères et l’argent de la vente sera remis aux familles des victimes du terrorisme.

Quatre navires confisqués il ya un mois et demi par la marine alors qu’ils se rendaient dans la bande de Gaza seront vendus et l’argent à payer pour cette vente sera réparti entre deux familles de victimes terroristes, les familles Gavish et Weinstein, le tribunal de district de Jérusalem a statué suite à une requête déposée par les familles contre le Hamas.Lire la suite sur israelvalley.com