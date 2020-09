Venir à bout d’un lumbago. Merci Israël !

C’est en 2014, qu’Oded Cohen, fondateur de la société UpRight Technologies, a décidé avec son équipe de relever le défi en créant UpRight (Posture) Trainer, un gadget simple et intuitif, qui se glisse discrètement sous les vêtements, surveille et améliore la posture.

Finis les lumbago. Ce petit objet en silicone à fixer dans le creux du dos émettra des vibrations en cas de mauvaise posture. Connecté en Bluetooth, UpRight est relié à une application (Android et iOs). Elle fournit des informations en temps réel à l’utilisateur sur sa posture….

L’utilisateur aura pour seule mission de calibrer UpRight afin qu’il mémorise la posture qu’il souhaite obtenir et un capteur de pression mesurera la position verticale de la colonne vertébrale. L’application, en fonction de l’âge et du poids de la personne, fournira les statistiques du jour, consultables en permanence, sur la posture du dos….

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’habitude de maintenir une mauvaise posture peut commencer dès l’âge de 12 ans. Environ 95% de la population a déjà souffert ou souffrira de maux de dos avant l’âge de 50 ans….

Une campagne de financement, deux ans et cinq prototypes

Pour proposer ce produit, la start-up israélienne a réalisé une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. UpRight est vendu 129 dollars (121 euros) soit le prix de quelques séances chez le kinésithérapeute. Il a fallu à Oded Cohen et son équipe, deux ans et cinq prototypes avant que le dispositif ne soit fiable, mais le travail a payé ! En concurrence avec une cinquantaine de sociétés du monde entier, la start-up israélienne a remporté le premier prix de la compétition Medica App, lors de l’édition 2016, du plus grand salon médical au monde, le MEDICA à Düsseldorf….