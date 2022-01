Variante Omicron. Albert Burla, PDG de Pfizer, interviewé par la TV israélienne.

Albert Burla , PDG de Pfizer, a été interviewé et a commenté le nouveau vaccin que la société développe actuellement contre la variante Omicron :

« La version sera résistante à Omicron et prête dans les 100 prochains jours. »L’omicron est un défi car c’est la première variante à échapper à notre vaccin, nous nous y sommes préparés et nous savions qu’il viendrait », a déclaré Burla, ajoutant : « Nous tenons compte du fait qu’il pourrait commencer à disparaître lorsque nous serons au milieu du nouveau vaccin, ça va certainement nous aider plus tard. »Il s’en est ensuite pris vertement aux opposants aux vaccins, en précisant : « Il y a une minorité qui sème délibérément de fausses informations, ce sont des criminels pour tout. Lire la suite sur israelvalley.com