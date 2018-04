Valls souhaite joyeux anniversaire à l’Etat juif : “Israël, un grand projet qui venait de loin, le sionisme”

L’ancien Premier ministre français Manuel Valls a salué jeudi soir “la volonté incroyable” qui anime Israël soixante-dix ans après son indépendance.

“Il y a 70 ans naissait Israël. Un grand projet qui venait de loin, le sionisme et une volonté incroyable après l’innommable, après la Shoah. Je reste plus que jamais engagé, attaché à Israël avec qui nous partageons valeurs communes et intérêts stratégiques”, a-t-il déclaré sur Twitter à l’occasion du Yom Haatsmaout, Jour de l’Indépendance de l’Etat d’Israël.Lire la suite sur lemondejuif.info