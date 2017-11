Validé par l’ONU, Michael Lynk, le rapporteur spécial qui enfonce Israël

Le texte à charge contre Israël que nous reproduisons ci-dessous, est signé Michael Lynk. Son titre officiel est révélateur de la supercherie. Il est le Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967,” nommé par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies.

Un poste qui, contrairement au titre officiel, consiste en fait à enquêter sur les – “violations par Israël des principes et des fondements du droit international» – et qui ne tient compte d’aucune des violations des droits de l’homme commises dans les territoires palestiniens, par l’Autorité palestinienne, le Hamas, le Jihad islamique et par d’autres.

Depuis au moins trois décennies, Lynk est un fervent activiste anti-israélien. Il joue un rôle de leadership dans les groupes militant contre Israël, et participe à des campagnes politiques qui diabolisent les Israéliens. Lynk est membre du conseil d’administration du Conseil National des Relations Canado-Arabes; membre du conseil consultatif de «Echange et Education canadienne-palestinienne» (CEPAL). Il a plusieurs fois admis « vouloir isoler Israël »

Nous avons à Coolamnews, décidé de publier ce rapport daté du 26 octobre 2017, afin que nos lecteurs puissent discerner ce que nous affirmons depuis plusieurs années : Le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies est un organisme chargé de jeter de l’huile sur feu du conflit israélo-arabe. En nommant des rapporteurs de la trempe de David Lynk, le Conseil contribue à alimenter la haine d’Israël.

—————————————————————————————————-

Dernière déclaration de Michael Lynk datée du 26 octobre 2017

Seules des sanctions multiformes dans les domaines de la coopération militaire, économique, culturelle ou encore sportive contraindront Israël à reculer, et à mettre fin à l’occupation, a annoncé le rapporteur spécial des Nations-Unies pour les territoires palestiniens occupés, le Professeur Michael Lynk.

« Nous sommes en présence de la plus longue occupation militaire des temps modernes, et on n’en voit pas le bout ».

De fait, a-t-il poursuivi, cela fait longtemps que l’occupation israélienne des territoires de Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est est devenue complètement illégale, explique-t-il.

Le droit international prévoit, certes, des situations où une puissance peut occuper légalement des territoires qui ne lui appartiennent pas.

Mais ce régime est soumis au respect de conditions qu’Israël a sans vergogne enfreintes depuis le début de l’occupation en 1967.

Pour qu’une occupation puisse prétendre à un minimum de légalité, il faut en effet qu’elle soit temporaire, qu’elle ne comporte aucune annexion de territoire, et que la puissance occupante agisse dans l’intérêt des populations qu’elle contrôle. Toutes choses qu’Israël viole impunément depuis des décennies, que ce soit avec la colonisation, la répression des populations palestiniennes, ou encore l’annexion de Jérusalem-Est.

Israël est en infraction avec 40 résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et plus de 100 résolutions de l’Assemblée Générale de l’ONU, et pourtant il ne se passe rien, note le Pr Lynk.

« La communauté internationale n’a apporté aucune réplique à la politique israélienne de fragmentation des territoires palestiniens, alors même que le droit international dispose d’instruments juridiques solides pour s’y opposer », ajoute-t-il.

Lesquels ?

Il est d’abord essentiel que l’Assemblée Générale des Nations-Unies fasse une première démarche toute simple, en demandant à la Cour Internationale de Justice de se prononcer sur l’illégalité de l’occupation israélienne, et de constater celle-ci.

Cette démarche a très peu été utilisée dans les relations internationales, mais elle a au moins un précédent, a expliqué Michael Lynk, un professeur de droit de nationalité canadienne : en 1971, la Cour Internationale de Justice, dont le siège est à La Haye (Pays-Bas) avait constaté l’illégalité de l’occupation de la Namibie par l’Afrique du Sud de l’apartheid.

Mais bizarrement, aucune procédure de ce genre n’a à ce jour été entamée à propos de l’occupation israélienne vieille d’un demi-siècle, alors que sur un sujet connexe, l’illégalité du Mur d’annexion, cette même Cour Internationale de Justice a déjà eu l’occasion de se prononcer, dès 2004.

« La reconnaissance formelle de l’illégalité de l’occupation israélienne changerait la donne en ce qui concerne les obligations de la communauté internationale quant à ses relations avec Israël ».

« Israël n’est pas la Corée du Nord ; son économie dépend beaucoup du commerce international, notamment avec l’Europe et l’Amérique du Nord », a détaillé Michael Lynk au cours d’une conférence de presse jeudi à New-York.

« Que se passerait-il si du jour au lendemain, les citoyens israéliens avaient besoin de visas pour voyager à l’étranger ? Et s’il était mis fin au traitement préférentiel de son commerce avec l’Union européenne ? Et s’il était mis fin aux accords multiples de coopération militaire, économique, universitaire ? Il n’y a pas de doute qu’on observerait alors un changement radical de l’attitude israélienne vis-à-vis des Palestiniens », a-t-il plaidé.

« Des citoyens israéliens de conscience supplient la communauté internationale d’exercer une pression effective pour mettre un terme à l’occupation. Le moment est venu » a-t-il conclu.